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Депутата воронежской гордумы осудили на два года

Воронежского политтехнолога Жогова приговорили к двум годам колонии
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Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

В Воронеже суд приговорил депутата гордумы от «Единой России» и политтехнолога Романа Жогова к двум годам колонии общего режима. Об этом пишет ТАСС.

«Признать Жогова Романа виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на два года», — огласила приговор судья.

По данным следствия, Жогов, занимая должность первого замруководителя исполкома местного отделения ЕР и советника губернатора, добился фиктивного трудоустройства своей жены на опытно-механический завод. За десять лет, которые она якобы работала на предприятии, ей выплатили 2,4 млн рублей.

До этого Мещанский районный суд Москвы избрал бывшему губернатору Курской области Алексею Смирнову меру пресечения в виде заключения под стражу.

16 апреля в МВД сообщили, что Смирнова и его бывшего первого заместителя Алексея Дедова обвиняют в хищении более 1 млрд рублей, выделенных на строительство оборонительных сооружений.

Ранее Хинштейн прокомментировал арест экс-губернатора Курской области.

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