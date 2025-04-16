Хинштейн прокомментировал арест экс-губернатора Курской области

Хинштейн: находимся в контакте по делу Смирнова для установления истины

Правительство Курской области находится в контакте с правоохранителями, истина в деле экс-губернатора региона Алексея Смирнова будет установлена. Об этом заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, видео публикует Telegram-канал «Вести. Курск».

«Находимся в полном контакте с правоохранителями, рассчитываем на то, что истина будет установлена, а регион будет развиваться», — подчеркнул он.

Хинштейн добавил, что власти Курской области планируют сотрудничать с правоохранителями, следствием и надзорными органами по делу Смирнова.

Экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова арестовали на два месяца. Ему и его бывшему заместителю Алексею Дедову предъявили обвинения в мошенничестве при строительстве оборонных сооружений на границе с Украиной. Ранее их задержали в рамках уголовного дела по факту хищения средств из госбюджета в сумме более 1 млрд рублей. По версии следствия, Смирнов и Дедов руководили участниками организованной группы и вместе с руководством «Корпорации развития Курской области» похитили деньги. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Смирнова обвинили в хищении 1 млрд рублей, выделенных на фортификации в Курской области.