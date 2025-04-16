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Экс-губернатора Курской области отправили в СИЗО

Суд арестовал экс-губернатора Курской области по делу о мошенничестве

Мещанский районный суд Москвы избрал бывшему губернатору Курской области Алексею Смирнову меру пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы в своем Telegram-канале.

«Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу <...> на срок 2 месяца», — говорится в сообщении.

Отмечается, что адвокат Смирнова просил для подсудимого более мягкой меры пресечения, однако суд ему отказал.

16 апреля в МВД сообщили, что Смирнова и его бывшего первого заместителя Алексея Дедова обвиняют в хищении более 1 млрд рублей, выделенных на строительство оборонительных сооружений.

По данным следствия, Смирнов и Дедов руководили организованной группой, в которую входили руководители АО «Корпорация развития Курской области» и коммерческих фирм. Согласно предварительной информации, средства, предназначенные для строительства фортификаций на границе с Украиной, были украдены через фиктивные подряды.

Ранее сообщалось о проблемах со здоровьем у задержанного экс-губернатора Курской области.

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