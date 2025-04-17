Россиянин поджег поле, чтобы быстрее появилась свежая зелень

Житель Забайкалья задержан за поджог сухой травы с целью ускорить появление свежей

Полиция Забайкалья задержала подозреваемого в поджоге поля в районе села Купряково. Об этом сообщает в Телеграмм-канале УМВД России по Забайкальскому краю.

В ходе профилактического рейда в особый противопожарный режим сотрудники полиции по Шелопугинскому району обнаружили возгорание. В ходе операции удалось задержать местного жителя непосредственно на месте пожара.

«Мужчина признался, что поджег траву, чтобы побыстрее появилась свежая зелень», – говорится в сообщении.

В действиях гражданина был усмотрен состав административного правонарушения по статье 20.4 КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности, совершенные в условиях особого противопожарного режима».

16 апреля в Татарстане загоревшаяся сухая трава повредила 10 зданий.

8 апреля в Чите загорелись частные постройки и сухая растительность. По данным МЧС, инцидент произошел на Береговой улице. Предварительно, площадь пожара составила 1,8 тыс. кв. м. Открытое горение ликвидировали.

Ранее в Забайкальском крае женщина пришла в поле «подуховничать», случайно подожгла траву и пыталась потушить огонь пивом.