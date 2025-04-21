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В Москве задержали мужчину, ворвавшегося в гостиницу с пистолетом

SHOT: в Москве задержали мужчину, ворвавшегося в гостиницу «Восход» с пистолетом
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Кадр из видео/Telegram-канал «SHOT»

В Москве задержали мужчину, ворвавшегося с пистолетом в гостиницу «Восход» на Алтуфьевском шоссе. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Задержан неадекват, ворвавшийся в столичную гостиницу «Восход» со страйкбольной гранатой», — говорится в сообщении.

По данным канала, нападавшим оказался 22-летний мужчина. Сейчас его везут в полицию, уточняет SHOT.

До этого сообщалось, что при стрельбе в гостинице «Восход» никто не пострадал. Как писал Telegram-канал Mash, перед стрельбой он взорвал в гостинице страйкбольную гранату, после чего ворвался в номер, в котором находилась женщина с ребенком. Мужчина заставил постояльцев смотреть в окно и употребил при них наркотические вещества, приговаривая «Тихо, тихо», после чего убежал.

До этого бизнесмен из Москвы с арсеналом оружия устроил стрельбу у гостиницы на Малой Морской улице в центре Санкт-Петербурга. Сначала мужчина выстрелил в воздух, а затем вошел внутрь гостиницы. Задержанный рассказал, что находится в Петербурге в течение 40 дней. У него обнаружили и изъяли два «Стечкина», ТТ и автомат АК-74У.

Ранее в Москве эвакуировали гостиницу из-за пожара.

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