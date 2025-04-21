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Стали известны подробности о нападении на гостиницу в Москве

Mash: при стрельбе в гостинице «Восход» в Москве никто не пострадал
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Shutterstock

При стрельбе в гостинице «Восход» на Алтуфьевском шоссе в Москве никто не пострадал. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным Mash, у нападавшего были длинные волосы, сейчас его ищут. Сообщается, что перед стрельбой он взорвал в гостинице страйкбольную гранату, после чего ворвался в номер, в котором находилась женщина с ребенком. Мужчина заставил постояльцев смотреть в окно и употребил при них наркотические вещества, приговаривая «Тихо, тихо», после чего убежал.

До этого сообщалось, что неизвестный ворвался в один из номеров гостиницы с пистолетом. После этого раздались громкие хлопки, похожие на выстрелы. Затем незнакомец убежал с места происшествия.

Перед этим бизнесмен из Москвы с арсеналом оружия устроил стрельбу у гостиницы на Малой Морской улице в центре Санкт-Петербурга. Сначала мужчина выстрелил в воздух, а затем вошел внутрь гостиницы.

Ранее в Москве эвакуировали гостиницу из-за пожара.

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