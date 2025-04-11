Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве эвакуировали гостиницу из-за пожара

ТАСС: в Москве эвакуировали 23-этажную гостиницу «Салют» из-за пожара
close
Михаил Воскресенский/РИА Новости

В Москве эвакуировали 23-этажную гостиницу «Салют» из-за пожара. Об этом пишет ТАСС.

Возгорание произошло на 17-м этаже гостиницы. Загорелись вещи и одеяла в лифтовом холле на площади 1 кв. метр. В результате инцидента никто не пострадал, пожар ликвидировали до прибытия спасателей.

До этого в Москве произошел пожар в роддоме на площади 50 кв. м. Из здания эвакуировали 39 человек.

Вечером 8 апреля сотрудники МЧС России потушили пожар в общежитии в поселке Киевский в Новой Москве. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Причина пожара устанавливается.

Незадолго до этого МЧС России сообщило, что в пятиэтажном общежитии загорелись две квартиры на четвертом этаже. Сотрудники МЧС вывели на улицу 18 человек. Пострадал один жилец, он был госпитализирован.

Ранее в Москве женщины родили после пожара в роддоме.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами