В Москве эвакуировали гостиницу из-за пожара

В Москве эвакуировали 23-этажную гостиницу «Салют» из-за пожара. Об этом пишет ТАСС.

Возгорание произошло на 17-м этаже гостиницы. Загорелись вещи и одеяла в лифтовом холле на площади 1 кв. метр. В результате инцидента никто не пострадал, пожар ликвидировали до прибытия спасателей.

До этого в Москве произошел пожар в роддоме на площади 50 кв. м. Из здания эвакуировали 39 человек.

Вечером 8 апреля сотрудники МЧС России потушили пожар в общежитии в поселке Киевский в Новой Москве. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Причина пожара устанавливается.

Незадолго до этого МЧС России сообщило, что в пятиэтажном общежитии загорелись две квартиры на четвертом этаже. Сотрудники МЧС вывели на улицу 18 человек. Пострадал один жилец, он был госпитализирован.

Ранее в Москве женщины родили после пожара в роддоме.