Хакамаде из-за скандала пришлось отменить мастер-класс в Казани

В Казани сорвали выступление политика и бизнес-тренера Ирины Хакамады после жалобы родственников бойцов специальной военной операции (СВО) на Украине депутату Госсовета Татарстана Эдуарду Шарафиеву. Об этом сообщил портал Inkazan.

Хакамада должна была выступить с мастер-классом 20 апреля на площадке ТЦ «Корстон». Однако незадолго до ее выхода в здании объявили об эвакуации без объяснения причин.

Как сообщили в издании «Бизнес Онлайн», политик выходила к зрителям и обещала выступить после проверки здания кинологами. Однако позже вновь вышла к людям и заявила, что мастер-класс отменен, попросив прощения. Она объяснила, что ей попросту не разрешили выступить.

С призывом об отмене мастер-класса выступил депутат Эдуард Шарафиев в своем Telegram-канале после обращения родственников участников СВО. По его мнению, бизнес-тренер «демонстрирует ненависть к тем, кто связан с военными действиями». Депутат в обращении к прокурору республики Татарстан заявил, что Хакамаду необходимо признать иностранным агентом и привлечь к ответственности за дискредитацию ВС РФ.

13 апреля Ирине Хакамаде исполнилось 70 лет. В последние годы она пишет книги, читает лекции и выступает на мероприятиях, причем не только как спикер, но и диджей. Подробнее о политике и бизнес-тренере — в материале «Газеты.Ru».

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