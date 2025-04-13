МЧС: в Узбекистане ощутили землетрясение в Таджикистане до трех баллов

Землетрясение силой до семи баллов зафиксировали в Таджикистане, а в Узбекистане ощущали толчки до трех баллов. Об этом сообщил центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС республики.

По данным специалистов, в Ташкенте сила толчков составляла два балла, а еще в семи регионах страны в среднем фиксировали 2-3 балла. При этом сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.

В МЧС добавили, что эпицентр землетрясения магнитудой 5,8 расположен в Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана.

Утром 13 апреля также было зафиксировано очередное землетрясение в Мьянме. Подземный толчок магнитудой 5,5 зафиксирован в 84 км к югу от города Мандалай с населением более 1,2 млн.

28 марта в Мьянме произошло сразу несколько мощных землетрясений магнитудой 7,7. В результате в стране оказались повреждены здания, пострадали 8,2 тыс. человек. Также есть жертвы.

Из-за сильных толчков обрушился мост через реку Иравади, частично разрушен исторический дворец Мандалай. Местные власти объявили режим ЧС и призвали людей не возвращаться в дома из-за угрозы афтершоков. Подробнее о землетрясении — в материале «Газеты.Ru».

Ранее китайские исследователи предупредили о риске новых землетрясений в Азии.