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В католических храмах России будут молиться об упокоении папы Римского Франциска

Епископ Дубин: в католических храмах России будут молиться об упокоении папы
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Remo Casilli/Reuters

Молитвы об упокоении папы Римского Франциска начнутся в католических храмах России с сегодняшнего дня. Об этом РИА Новости сообщил вспомогательный епископ католической архиепархии Божией Матери в Москве Николай Дубинин.

«Уже с сегодняшнего дня во всех наших храмах в России будут, конечно, молитвы за папу Франциска. Будем помнить и молиться здесь, на местах», — сказал он.

Папы Римского Франциска не стало утром 21 апреля. Об этом сообщил кардинал Кевин Фаррелл. Он напомнил, что жизнь папы Римского была посвящена служению Господу и церкви.

Представитель католической церкви добавил, что конклав (процесс избрания нового папы. — прим. ред.) пройдет в течение ближайших 15 — 20 дней.

20 апреля Франциск во время традиционного пасхального послания заявил, что мира на земле нельзя достичь без разоружения, а стремление защищаться не должно перерастать в гонку вооружений.

Ранее Эдгард Запашный вспомнил о необычном подарке от папы Римского Франциска.

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