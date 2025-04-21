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В аэропорту Сочи более 10 рейсов задержали из-за тумана

В Сочи 14 самолетов задержали из-за тумана
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Jaromir Chalabala/Shutterstock/FOTODOM

В сочинском аэропорту более десяти рейсов отклонились от графика из-за погодных условий. Об этом сообщают «Кубанские новости».

По данным Telegram-канала, всего задержаны 14 самолетов, причиной произошедшего стал туман.

«Работа идет по фактической погоде», – сообщается в публикации.

Так, около 12 часов из воздушной гавани не могли вылететь рейсы, следовавшие в Челябинск и Екатеринбург. На данный момент на них идет регистрация. На рейс в Анталью посадка уже окончена. Самолеты в Стамбул и Москву уже вылетели из аэропорта.

Сейчас в воздушной гавани остаются лайнеры, следующие в ряд городов России, среди которых Петербург, Новосибирск и Уфа.

До этого туристы из РФ застряли в аэропорту Польши, причиной задержки рейса стал сильный снегопад. Как рассказала одна из путешественниц, в воздушной гавани они провели более десяти часов. Позже самолет вылетел, но не смог приземлиться в Калининградской области из-за погодных условий.

Ранее в Пулково из экстренно севшего самолета высадили более 400 пассажиров.

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