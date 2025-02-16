Росавиация объяснила 12-часовую задержку самолета с россиянами в Польше

Застрявший в Польше самолет из Египта с российскими туристами на борту не смог приземлиться в Калининградской области из-за плохой погоды, написал в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

В ведомстве рассказали, что речь идет об Airbus A321 египетского перевозчика AlMasria Universal Airlines, который выполнял рейс из Шарм-эш-Шейха в Калининград. Борт вынужден был сесть в аэропорту Познани из-за неблагоприятных метеоусловий в Калининградской области. В итоге лайнер вылетел из Польши в 11:55 и приземлился в 12:45 в калининградском аэропорту Храброво.

Утром 16 февраля Telegram-канал Mash написал о том, что российские туристы застряли в Польше без еды и воды. Накануне в 23:30 лайнер не смог приземлиться в пункте назначения из-за сильного снегопада, поэтому экипаж запросил экстренную посадку в Польше. После посадки представители польской воздушной гавани отказались делать дозаправку и не дали разрешение на взлет. По словам одной из туристок, пассажиры ожидали взлета более 10 часов. Она отметила, что еда закончилась, запасы воды также почти иссякли, их не пускали в туалет. Женщина отметила, что среди пассажиров были беременные женщины и дети.

Ранее пассажиры из Москвы услышали в самолете «страшный звук» и отказались лететь в Дубай.