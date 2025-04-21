Повышенный скоростной режим ввели на трассах М-4 и М-11

Повышенный скоростной режим ввели на М-4 и М-11 после зимних ограничений

Федеральные трассы М-11 «Нева» и М-4 «Дон» 21 апреля перешли с зимних ограничений скорости на летние. Об этом сообщили в пресс-службе ГК «Автодор».

Более высокий скоростной режим актуален для автомобилей с разрешенной максимальной массой не более 3,5 тонн.

Так, на участке обхода Ефремова с 296 по 322 км в Тульской области и с 706 по 803 км трассы М-4 «Дон» им можно будет проехать со скоростью до 110 км/ч.

«На дороге М-11 «Нева» с 59 км в Московской области до Санкт-Петербурга разрешенную скорость повысили до 130 км/ч», — говорится в сообщении.

Недавно водителей Подмосковья предупредили, что они могут встретить на дороге лосей, которых привлекает рассыпанная на дорогах соль для борьбы с гололедом.

До этого сообщалось, что в Горно-Алтайске конь бегал по проезжей части и напугал женщину возле светофора. Очевидцы запечатлели инцидент на камеру.

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