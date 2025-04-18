Гаишники задержали коня, который игнорировал ПДД и попал на видео в Горно-Алтайске

В Горно-Алтайске конь бегал по проезжей части и напугал женщину возле светофора. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

«Жеребец погулял на Ткацком, ткнул носом женщину у светофора. Она очень сильно удивилась, когда обернулась. А еще хулиган прошел мимо пешеходного перехода, а это, между прочим, нарушение ПДД», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на камеру. На кадрах видно, как конь идет по проезжей части в необорудованном для пешеходов месте.

По информации источника, сотрудники ДПС остановили животное.

До этого сообщалось, что на востоке Москвы на Шоссе Энтузиастов столкнулись четыре автомобиля. О пострадавших в результате аварии не сообщается. На опубликованной в сети фотографии видно, что автомобили парализовали движение на одной из полос на проезжей части. Кроме того, все транспортные средства, участники ДТП, получили повреждения: у машин сломаны капоты и бамперы.

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