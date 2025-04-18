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В Подмосковье предупредили об опасных «солевых» животных на дорогах

Водителей из Подмосковья предупредили о лосях, которые выбегают за солью
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Телеграм-канал «Юграч»

Водители Подмосковья рискуют встретить на дороге лосей, которых привлекает рассыпанная на дорогах соль для борьбы с гололедом. Об опасностях на дорогах рассказал «Автотор» в своем Telegram-канал.

«Например, лосей чаще всего можно встретить в Московской, Владимирской, Смоленской, Тверской, Тульской, Новгородской, Ленинградской, Нижегородской областях...Весной сохатые выходят на дороги, чтобы восполнить недостаток минералов: их привлекает соль, используемая для борьбы с гололедом», — говорится в публикации.

В «Автоторе» подчеркнули, что столкновение с лосями может закончиться тяжелой аварией. Как правило, такие ДТП происходят в ночное время суток.

До этого сообщалось, что в Горно-Алтайске конь бегал по проезжей части и напугал женщину возле светофора. Очевидцы запечатлели инцидент на камеру. На кадрах видно, как конь идет по проезжей части в необорудованном для пешеходов месте.

По информации источника, сотрудники ДПС остановили животное.

Кот проехал 150 километров на подвеске авто и попал на видео в Приморье.

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