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Школьница из Екатеринбурга уехала сдавать пробный ЕГЭ

В Екатеринбурге девушка пропала после пробного ЕГЭ
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Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области/VK

В Екатеринбурге 16-летняя девушка отправилась на пробный экзамен и не вернулась домой. Об этом сообщает Е1.

Как рассказала знакомая семьи, накануне между школьницей и ее матерью произошел конфликт. На следующий день она поехала сдавать пробный ЕГЭ, после которого она должна была встретиться с бабушкой. Однако девушка ушла раньше.

На данный момент пропавшую ищут волонтеры. Известно, что в момент исчезновения на ней была розовая куртка, черные штаны и серые кроссовки.

Как сообщает Ura.ru со ссылкой на управление МВД по региону, они получили заявление о пропаже школьницы. На данный момент полицейские ищут подростка и проводят все необходимые мероприятия.

До этого в США двухлетнего ребенка нашли благодаря собаке. Мальчик пропал в пустыне, пока родители отвлеклись на другие дела по дому. Была высока вероятность того, что ребенок не выживет, так как в пустыне водились горные львы.

В результате собака обнаружила ребенка в 11 километрах от дома. Мальчика вернули родителям, собака получила стейк.

Ранее в Подмосковье пропавшего пенсионера нашли раздетым в лесу.

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