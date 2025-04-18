Двухлетнего ребенка, пропавшего в пустыне Аризоны, нашли благодаря собаке

Goodnewsnetwork: в США собака нашла потерявшегося в пустыне ребенка и привела его к дому

Двухлетний ребенок, пропавший в пустыне Аризоны, был найден благодаря собаке, пишет Good News Network.

Боден Аллен пропал, когда его мать меняла подгузник его младшему брату, а отец был занят домашними делами. Поисково-спасательные службы округа немедленно начали масштабную операцию с использованием вертолетов. Опасность ситуации усугублялась тем, что местность кишит горными львами — во время поисков пилоты даже заметили двух хищников, следующих за одной из поисковых групп.

Чудо, как рассказали спасатели, произошло на следующее утро, после 16 часов интенсивных поисков. Рейнджер Скотти Даттон был потрясен, увидев своего пиренейского пса Буфорда, ведущего к дому маленького Бодена. Как выяснилось, ребенок прошел более 11 км по опасной местности с каньонами и ущельями, прежде чем пес его обнаружил.

«Была тысяча способов, как это могло закончиться трагедией, и только один хороший вариант. К счастью, реализовался именно он», — сказал Даттон в интервью местным СМИ.

Мальчика в итоге вернули родителям, а собаку ждала особенная награда в виде стейка.

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