Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Двухлетнего ребенка, пропавшего в пустыне Аризоны, нашли благодаря собаке

Goodnewsnetwork: в США собака нашла потерявшегося в пустыне ребенка и привела его к дому
close
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Двухлетний ребенок, пропавший в пустыне Аризоны, был найден благодаря собаке, пишет Good News Network.

Боден Аллен пропал, когда его мать меняла подгузник его младшему брату, а отец был занят домашними делами. Поисково-спасательные службы округа немедленно начали масштабную операцию с использованием вертолетов. Опасность ситуации усугублялась тем, что местность кишит горными львами — во время поисков пилоты даже заметили двух хищников, следующих за одной из поисковых групп.

Чудо, как рассказали спасатели, произошло на следующее утро, после 16 часов интенсивных поисков. Рейнджер Скотти Даттон был потрясен, увидев своего пиренейского пса Буфорда, ведущего к дому маленького Бодена. Как выяснилось, ребенок прошел более 11 км по опасной местности с каньонами и ущельями, прежде чем пес его обнаружил.

«Была тысяча способов, как это могло закончиться трагедией, и только один хороший вариант. К счастью, реализовался именно он», — сказал Даттон в интервью местным СМИ.

Мальчика в итоге вернули родителям, а собаку ждала особенная награда в виде стейка.

Ранее в США сенатор взял на заседание своего бульдога.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами