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Пропавшего пенсионера нашли полуголым в подмосковном лесу спустя три дня

В Подмосковье пропавшего три дня назад пенсионера нашли раздетым в лесу
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Telegram-канал ГКУ МО «Мособлпожспас»

В Подмосковье 76-летнего пожилого мужчину спустя три дня поисков обнаружили раздетым в лесу. Об этом сообщает пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

Пенсионер из Чехова ушел гулять и исчез. Перед пропажей, по словам его дочери, он чувствовал себя плохо и жаловался на высокую температуру.

В поисках участвовали спасатели, полицейские и волонтеры. Возле ближайшего водоема нашли верхнюю одежду пропавшего, но водолазы не обнаружили следов пенсионера в воде.

Мужчина отсутствовал трое суток, пока его случайно не обнаружили в лесном массиве. Найти пенсионера помогли две школьницы, которые случайно наткнулись на него в лесу. Девочки сразу вызвали экстренные службы. Спасатели вывели ослабленного мужчину из чащи и передали родственникам, госпитализация ему не потребовалась.

Ранее в Таганроге школьник обиделся на родителей и сбежал жить на теплотрассу.

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