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Москвичей предупредили о снегопаде в конце этой недели

Синоптик Тишковец: снег снова может пройти в Москве в конце этой недели
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Пелагия Тихонова/Агентство «Москва»

В российской столице в конце текущей недели снова может пойти снег. Об этом в интервью РИА Новости сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в субботу, 26 апреля в Москве похолодает, а также ожидаются аномальные ливни до 86% от месячной нормы. Кроме того, отметил специалист, возможен мокрый снег.

Также в воскресенье, 27 апреля в московской области не исключены заморозки до -1°C, а май примет «прохладную эстафету», предупредил Тишковец.

Накануне синоптик предупреждал, что в российской столице со вторника, 22 апреля, начнет портиться погода. С этого дня, по прогнозам специалиста «Фобоса», ожидаются грозовые дожди, температура воздуха начнет медленно снижаться.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд также рассказал, что аномально высокие для апреля температуры продержатся в Центральной России до вторника.

Ранее москвичам рассказали о резком похолодании с четверга.

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