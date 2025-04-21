Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве с четверга начнется резкое похолодание

Синоптик Вильфанд: в столице ожидается понижение температуры с 24 апреля
close
Сергей Пятаков/РИА Новости

В российской столице ожидается резкое понижение температуры. Начиная с четверга в Москве похолодает сразу на 10°C. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

«По предварительным расчетам, изменение циркуляции воздуха в Москве должно было начаться в среду. Теперь видно, что оно начнется в четверг, но очень умеренно», — сказал специалист.

По его словам, до этого времени ночные температуры будут около +10°C, а днем значения будут в диапазоне +15...20°C. Вильфанд отметил, что это очень высокие значения для апреля, примерно на 5°C выше нормы, поэтому резкое понижение будет ощутимым.

Также он добавил, что вскоре в столице температура ночью понизится до +4...9°C, днем — до +11...16°C, это норма для третьей декады февраля. К выходным, возможно, произойдет еще одно понижение температур.

14 апреля руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что в этом году жителей Москвы ожидает еще одна волна серьезного похолодания — она прогнозируется на май.

Он отметил, что определить параметры будущего похолодания пока сложно, в том числе и период длительности похолодания — он может быть как мимолетным, так и продлиться неделю. В 2024 году снег в Москве выпал 8 мая.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что снег лежит еще на 80% территории России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами