В Москве с четверга начнется резкое похолодание

В российской столице ожидается резкое понижение температуры. Начиная с четверга в Москве похолодает сразу на 10°C. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

«По предварительным расчетам, изменение циркуляции воздуха в Москве должно было начаться в среду. Теперь видно, что оно начнется в четверг, но очень умеренно», — сказал специалист.

По его словам, до этого времени ночные температуры будут около +10°C, а днем значения будут в диапазоне +15...20°C. Вильфанд отметил, что это очень высокие значения для апреля, примерно на 5°C выше нормы, поэтому резкое понижение будет ощутимым.

Также он добавил, что вскоре в столице температура ночью понизится до +4...9°C, днем — до +11...16°C, это норма для третьей декады февраля. К выходным, возможно, произойдет еще одно понижение температур.

14 апреля руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что в этом году жителей Москвы ожидает еще одна волна серьезного похолодания — она прогнозируется на май.

Он отметил, что определить параметры будущего похолодания пока сложно, в том числе и период длительности похолодания — он может быть как мимолетным, так и продлиться неделю. В 2024 году снег в Москве выпал 8 мая.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что снег лежит еще на 80% территории России.