Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Москвичей предупредили о грозовых дождях и похолодании

Синоптик Тишковец: со вторника в Москве начнет портиться погода, возможны дожди
close
Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

В Москве погода начнет постепенно портиться со вторника, возможны грозовые дожди. Об этом в интервью РИА Новости сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В понедельник ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью +10°C — +13°C, днем плюс +23°C — +26°C. Под ударом еще один рекорд 30-летней давности — +23,9°C», — рассказал синоптик.

По словам специалиста, со вторника в столице ожидаются грозовые дожди, температура воздуха начнет медленно снижаться. Тишковец добавил, что во второй половине предстоящей недели столбики термометров будут колебаться в диапазоне от +12°C до +17°C.

При этом в выходные температуре упадет до +7°C — +12°C. В Подмосковье ожидается 0°C с вероятностью мокрых дождей.

Синоптик подчеркнул, что показатели температуры будут ниже нормы на несколько градусов, также майские праздники будут прохладными.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что аномально высокие для апреля температуры продержатся в Центральной России до вторника. В среду, 23 апреля, уже начнется заметное понижение температуры, произойдет изменение циркуляции воздушных масс, из-за чего днем столбики термометров опустятся до +17°С...+20°С, а ночью похолодает до +10°С.

Ранее москвичам пообещали жару до +27°С в воскресенье.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами