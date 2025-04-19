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Россиянам рассказали, как долго продержится летнее тепло

Вильфанд: аномальные температуры продержатся в Центральной России до вторника
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Владимир Трефилов/РИА Новости

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что аномально высокие для апреля температуры продержатся в Центральной России до вторника. Его слова передает РИА Новости.

По его словам, суточные температурные рекорды были зафиксированы в Москве, Смоленске, Ярославле, Липецке и других городах Центрального федерального округа (ЦФО).

«Во вторник будет небольшое понижение, но все равно очень высокие температуры, не на 7-10 градусов выше нормы, а на 5-6. В среду уже начнётся заметное понижение [температуры]», — поделился Вильфанд.

Кроме того, 20 апреля ожидается резкое понижение температуры в Санкт-Петербурге, там похолодает сразу на 10°C.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец говорил, что ближе ко Дню Победы в Центральной России ожидается умеренное тепло, днем до +13°С...+18°С.

Эксперт погоды уточнил, что в утренние часы температура прогнозируется от +5°С...+10°С, тогда как днем столбики термометров могут достигнуть отметки в 18°С. Тишковец отметил, что прогнозы погоды будут еще уточняться.

Ранее москвичей предупредили о резком похолодании на следующей неделе.

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