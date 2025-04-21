В Финляндии обеспокоились нарушением правил приграничного туризма

Нарушение правил приграничного туризма на крайнем севере Финляндии вызвало серьезную тревогу полиции страны. Об этом сообщает телерадиокомпания Yle.

В пасхальные каникулы число норвежских туристов, приезжающих кататься на снегоходах в деревню Кильписъярви, в пять раз превысило число местных жителей. Норвежцы грубо игнорируют действующие правила езды, отклоняясь от разрешенных маршрутов.

В связи с этим финская полиция вынуждена проводить вблизи деревни рейды, в ходе которых задержала десятки норвежских нарушителей, в основном несовершеннолетних.

16 апреля сообщалось, что правительство Финляндии оставило границу с Россией закрытой до дальнейшего уведомления.

3 апреля сообщалось, что правительство Финляндии до 7 июля обязано дать объяснения Европейскому суду по правам человека (ЕСПЧ) по поводу закрытия границы с Российской Федерацией.

Ранее сообщалось, что в Финляндии намерены заочно отзывать ВНЖ у иностранцев.