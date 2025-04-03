В Финляндии намерены заочно отзывать ВНЖ у иностранцев

Власти Финляндии смогут заочно лишать иностранцев вида на жительство (ВНЖ) из соображений безопасности. Об этом сообщили в МВД страны, пишет РИА Новости.

«Вид на жительство может быть аннулирован у иностранца, находящегося за пределами Финляндии», — уточнили финские правоохранители.

Также иностранцам может быть запрещен въезд в страну, если они являются угрозой общественному порядку и безопасности или нацбезопасности. В МВД уточнили, что изменения в закон вступят в силу с 6 мая.

До этого Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обратился к властям Финляндии с требованием разъяснить ситуацию по поводу закрытия границ с РФ. Жалобы в ЕСПЧ подали девять российских граждан, проживающих в Финляндии. Они утверждают, что это решение нарушает их права.

Один из истцов сообщил, что ему пришлось прекратить работу в РФ из-за закрытия границ, другой пожаловался, что теперь не может получать российскую пенсию. Другие заявители отметили, что это решение финских властей нарушает их право на свободу вероисповедания, поскольку они не могут посещать кладбище шесть раз в год, как это требует религия. Подробнее о причинах закрытия границ и планируется ли их открытие в будущем — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Финляндии заявили о скоплении мигрантов у границы.