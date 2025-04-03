Финляндии установили срок для разъяснений ЕСПЧ по закрытию границы с Россией

Правительство Финляндии до 7 июля обязано дать объяснения Европейскому суду по правам человека (ЕСПЧ) по поводу закрытия границы с Российской Федерацией. Об этом корреспонденту ТАСС рассказали в пресс-службе суда.

«Срок подачи разъяснений правительством Финляндии заканчивается 7 июля в полночь», — сказали в ЕСПЧ.

Жалобы на решение правительства Финляндии подали девять человек российского происхождения, которые проживают в этой стране. В иске отмечается, что они не могут получать российскую пенсию из-за санкций в отношении банков РФ.

1 апреля сообщалось, что Финляндия может начать обсуждение открытия границы с Российской Федерацией не ранее конца 2025 года. Финские журналисты писали, что если бы Европейский союз возобновил политические отношения с Российской Федерацией, то Финляндия могла бы рассмотреть вопрос о переговорах по границе с Россией на политическом уровне.

На следующий день стало известно, что девять российских граждан, проживающих в Финляндии, подали жалобу в ЕСПЧ на финские власти, посчитав, что закрытие границы с Россией нарушают их права. Суд в связи с этим запросил у Хельсинки разъяснений. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее президент Финляндии пожаловался на итоги советско-финской войны.