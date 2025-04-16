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Финляндия решила оставить границу с Россией закрытой

Финляндия оставит границу с Россией закрытой до дальнейшего уведомления
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IMAGO/Heikki Saukkomaa/Global Look Press

Правительство Финляндии оставило границу с Россией закрытой до дальнейшего уведомления. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте финского кабмина, передает ТАСС.

«16 апреля правительство приняло решение оставить закрытыми пограничные переходы и централизовать прием заявлений на убежище. Решение действует до дальнейшего уведомления», — отмечается в документе.

4 апреля заведующий кафедрой Европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, член Российского совета по международным делам (РСМД) Константин Худолей заявил, что власти Финляндии могли выйти из Оттавской конвенции по запрету противопехотных мин из-за желания установить минные ограждения на границе с Россией.

До этого стало известно, что правительство Финляндии до 7 июля обязано дать объяснения Европейскому суду по правам человека (ЕСПЧ) по поводу закрытия границы с РФ. Жалобы на решение правительства Финляндии подали девять человек российского происхождения, которые проживают в этой стране. В иске отмечается, что они не могут получать российскую пенсию из-за санкций в отношении банков РФ.

Ранее президент Финляндии пожаловался на итоги советско-финской войны.

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