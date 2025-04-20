В российском городе ввели режим ЧС из-за ландшафтного пожара

В Северодонецке ввели режим ЧС из-за ландшафтного пожара, на месте работает МЧС

В Северодонецке объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за крупного ландшафтного пожара, охватившего более 350 гектаров. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Возгорание создает угрозу для жилых домов в поселке Боровское, селах Осколоновка и Боброво. На месте работают пожарные расчеты МЧС РФ и военные. Решение о ЧС принято на экстренном заседании комиссии под руководством первого вице-премьера Юрия Говтвина.

«Ситуация сложная, но под контролем. К тушению подключены силы МЧС, Минобороны, а также специалисты Черноморнефтегаза и РСК», — заявил Говтвин.

18 апреля ландшафтный пожар начался в Кузьминском лесопарке на юго-востоке Москвы. Очевидцы сообщили о густом дыме и открытом пламени на территории лесопарка.

14 апреля глава МЧС РФ Александр Куренков на совещании у президента РФ Владимира Путина заявил, что в 69 регионах России начался пожароопасный сезон. По словам главы ведомства, наиболее сложная ситуация складывается в Дагестане, Бурятии, Приморском, Забайкальском, Краснодарском краях, Астраханской и Калининградской областях.

Ранее Путин поручил своевременно реагировать на лесные пожары.