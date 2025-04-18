В Кузьминском лесопарке Москвы начался ландшафтный пожар

Ландшафтный пожар начался в Кузьминском лесопарке на юго-востоке Москвы. По данным Telegram-канала «Осторожно. Новости», возгорание травы зафиксировано в районе Котельников около получаса назад.

Очевидцы сообщают о густом дыме и открытом пламени на территории лесопарка.

«Горит сухая трава, огонь распространяется быстро из-за ветра», — написал один из подписчиков канала.

Точная причина пожара и масштабы ущерба пока не установлены.

14 апреля глава МЧС РФ Александр Куренков на совещании у президента РФ Владимира Путина заявил, что в 69 регионах России начался пожароопасный сезон. По словам главы ведомства, наиболее сложная ситуация складывается в Дагестане, Бурятии, Приморском, Забайкальском, Краснодарском краях, Астраханской и Калининградской областях.

В апреле губернатор Забайкальского края Александр Осипов сообщил, что в лесах региона введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. По его словам, такой режим позволит сосредоточить все имеющиеся в регионе силы на борьбу с лесными пожарами и эффективнее выявлять и наказывать виновных в поджогах. Практически все природные пожары с начала года случились по вине человека, добавил он.

Ранее Путин оценил значимость лесного комплекса России.