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Беспилотники вновь атаковали город Шую в Ивановской области

SHOT: Шую снова атаковали украинские дроны
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Inna Varenytsia/Reuters

Украинские беспилотники снова атаковали расположенный в Ивановской области город Шую. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По рассказам местных жителей, в начале четвертого ночи в городе раздалось не менее пяти мощных взрывов, слышались звуки стрельбы. Предположительно, было сбито несколько воздушных целей.

Администрация Шуи сообщила об опасности атаки дронов. Власти призвали горожан не выходить на улицу, не подходить к окнам, по возможности спуститься на нижние этажи здания. Занятия в школах будут проводиться в дистанционном режиме.

Утром 16 апреля Шуя уже подверглась атаке беспилотников. В результате пострадали два человека. В городе прошла частичная эвакуация. Граждан выводили из высших учебных заведений, школ и больниц.

Атаковавшие Ивановскую область беспилотники ВСУ запускались из Сумской области Украины. Как пишет канал, они преодолели около 850 км, а их маршрут пролегал вдоль границ областей.

Ранее на видео попал взрыв украинского беспилотника в Шуе.

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