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Пленные бойцы ВСУ исповедались священнику во время пасхального перемирия

Взятые в плен в Курской области бойцы ВСУ исповедались во время перемирия
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Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны»

Пленные украинские военные, которые находятся в Курской области, приняли участие в исповеди у православного батюшки во время пасхального перемирия. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры русской весны».

Священнослужитель также передал пленным пасхальные куличи и духовные аптечки.

«К ВСУшникам, взятым в плен в Курской области, приехал батюшка, привез куличи и исповедал», — говорится в посте.

До этого в интернете появилось видео из Артемовска в ДНР во время действия пасхального перемирия. Местный житель заявил, что в городе подобная тишина не наблюдалась с начала российско-украинского конфликта. По его мнению, складывается впечатление завершения конфликта, ощущается «атмосфера спокойствия».

Накануне президент России Владимир Путин поздравил российских бойцов со светлым праздником Пасхи и объявил пасхальное перемирие из «гуманитарных соображений». Оно будет действовать в период с 18:00 19 апреля до 21 апреля.

Ранее папа Римский Франциск в Пасху назвал условие для наступления мира.

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