Сотрудники DOGE посетили Национальную галерею искусств в Вашингтоне

Департамент государственной эффективности США (DOGE) «положил глаз» на Национальную галерею искусств в Вашингтоне — представители ведомства посетили культурного учреждения и встретились с ее руководством. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что намерения ведомства относительно галереи пока неясны, хотя ранее президент США Дональд Трамп «установил контроль» над Мемориальным центром исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди.

Накануне сообщалось, что Белый дом отменил более 400 грантов для продвижения разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI) на общую сумму в более $200 млн.

В феврале американский предприниматель и глава Департамента эффективности государственного управления США Илон Маск отменил выделение $32 млн Молдавии на развитие средств массовой информации. Эти средства выделялись «в интересах демократии, инклюзивности и подотчетности».

22 января президент США Дональд Трамп отменил политику разнообразия и инклюзивности в правительстве. В указе говорится, что администрация бывшего президента Джо Байдена «навязала незаконные и безнравственные программы дискриминации» под названием DEI в областях от безопасности полетов до армии.

Ранее Трамп решил оставить без денег города, защищающие незаконных мигрантов.