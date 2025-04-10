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Трамп решил оставить без денег города, защищающие незаконных мигрантов

Трамп: США остановят финансирование городов, защищающих незаконных мигрантов
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Kevin Mohatt/Reuters

Власти США готовят документ, который позволит остановить федеральное финансирование любого города страны, которая выступает в качестве защитника незаконных мигрантов. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

«Больше никаких городов-убежищ! Они защищают преступников, а не жертв. Они позорят нашу страну и высмеиваются во всем мире», — написал Трамп.

6 апреля газета The Washington Post писала, что крупные демонстрации из-за политики Трампа прошли в США. Основными причинами недовольства стали реформы в социальной и миграционной политике, а также массовые увольнения в федеральных органах, сокращение финансирования здравоохранения и новые торговые пошлины.

Сообщалось также, что основным лозунгом протестной кампании стал Hands Off! («Руки прочь!»). Протестующие среди прочего выражали недовольство действиями куратора DOGE, предпринимателя Илона Маска, главы минфина Скотта Бессента, шефа Пентагона Пита Хэгсета и других членов действующей администрации Трампа.

Ранее премьер Франции предупредил, что политика Трампа ударит по самим США.

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