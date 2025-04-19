США закрыли большое количество грантовых программ для продвижения инклюзивности

Белый дом отменил более 400 грантов для продвижения инклюзивности

Белый дом отменил более 400 грантов для продвижения разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI) на общую сумму в более $200 млн. Об этом сообщает департамент государственной эффективности (DOGE) США на своей странице в соцсети X.

«Отличная работа Национального научного фонда, который отменил 402 расточительных DEI-гранта», — указано в сообщении.

Какие именно программы продвижения разнообразия, равенства и инклюзивности были отправлены под нож, — в сообщении DOGE не уточняется.

Также Белый дом планирует лишить сеть радиостанций NPR и телеканал PBS финансирования на $1,1 млрд.

В феврале американский предприниматель и глава Департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск отменил выделение $32 млн Молдавии на развитие средств массовой информации. Эти средства выделялись «в интересах демократии, инклюзивности и подотчетности».

Ранее Трамп решил оставить без денег города, защищающие незаконных мигрантов.