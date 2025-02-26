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Маск отменил финансирование СМИ в Молдавии

Маск отменил выделение $32 млн на развитие СМИ в Молдавии
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Михай Карауш/РИА Новости

Американский предприниматель и глава Департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск отменил выделение $32 млн Молдавии на развитие средств массовой информации. Об этом сообщил портал Noi со ссылкой на публикацию ведомства.

Отмечается, что средства выделялись «в интересах демократии, инклюзивности и подотчетности».

Также стало известно, что США лишили Молдавию средств, которые должны были пойти на развитие «устойчивых медиаинститутов».

7 февраля политолог Станислав Ткаченко заявил, что в этом году в Молдавии должны пройти парламентские выборы, результаты которых могут стать стартовой точкой для улучшения отношений Москвы и Кишинева. Он также отметил, что у России и Молдавии много перспективных направлений сотрудничества: энергетика, продукты питания, удобрения и другие.

В декабре прошлого года бывший президент страны Игорь Додон выразил уверенность, что новое правительство республики, которое будет сформировано после парламентских выборов в 2025 году, восстановит отношения с Россией.

Ранее в Молдавии попросили Вашингтон прояснить участие USAID в поддержке президента Майи Санду.

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