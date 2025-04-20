Два аллигатора попытались забраться в жилой дом во Флориде

Во Флориде два аллигатора попытались войти дом метеоролога через входную дверь

Два аллигатора попытались проникнуть в жилой дом Флориде через входную дверь. Кадры с необычными гостями опубликовал в социальной сети X метеоролог Мэтт Дэвитт.

«Добро пожаловать во Флориду, где вы можете увидеть аллигаторов, небрежно взбирающихся на входную дверь вашего дома», — прокомментировал этот инцидент Дэвитт.

Ролик Дэвитта завирусился и уже набрал 24 тыс. комментариев, как шуточных, так и исполненных тревоги. В частности, страдающие от холодной зимы в штате Мичиган сочли безопасность от тропических хищников своим относительным преимуществом.

До этого в США пенсионерка защитила мужа от напавшего на него аллигатора.

Как пишут СМИ, 80-летний Джозеф Резер занимался уборкой на заднем дворе в доме престарелых, когда из соседнего пруда внезапно выскочил аллигатор и вцепился в него зубами. Его супруга Мэриан, услышав крики о помощи, мгновенно бросилась на выручку. Вооружившись ближайшим подручным средством — колом для подвязки томатов, — женщина начала бить рептилию по глазам и голове.

Ранее американка вступила в схватку с аллигатором ради спасения собаки.