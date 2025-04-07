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Женщина подралась с аллигатором, чтобы спасти свою собаку

Bay News: американка вступила в схватку с аллигатором ради спасения собаки
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Fox 13

В США женщина вступила в схватку с аллигатором, чтобы спасти свою собаку, пишет Bay News.

По словам Кимберли Спенсер из Флориды, она и ее питомица Кона спокойно гуляли у воды, когда из глубины внезапно появился аллигатор. Хищник молниеносно атаковал, вцепившись зубами в животное. Несмотря на естественный страх перед рептилиями, женщина не растерялась.

«Я прыгнула ему на спину и буквально разжала его челюсти руками», — рассказывает хозяйка.

Освободив собаку, она продолжала держать пасть аллигатора закрытой, пока тот не отступил обратно в воду.

Обе участницы инцидента получили травмы. Кимберли обратилась за медицинской помощью из-за укусов на руках, а Кона перенесла операцию — ветеринары наложили швы на поврежденное плечо.

«Я не могла допустить, чтобы он забрал моего ребёнка. Не смогла бы жить с собой, если бы что-то случилось с ней на моих глазах», — делится эмоциями Спенсер.

Ранее мужчина решил погладить крокодила и едва не лишился руки.

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