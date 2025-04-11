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Пенсионерка отбила мужа от атаки аллигатора в доме престарелых

ABCNews: в США пенсионерка защитила мужа от напавшего на него аллигатора
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Depositphotos

Жительница Южной Каролины отбила мужа от атаки аллигатора в доме престарелых, передает ABC News.

Как пишут СМИ, 80-летний Джозеф Резер занимался уборкой на заднем дворе в доме престарелых, когда из соседнего пруда внезапно выскочил аллигатор и вцепился в него зубами. Его супруга Мэриан, услышав крики о помощи, мгновенно бросилась на выручку. Вооружившись ближайшим подручным средством — колом для подвязки томатов — женщина начала бить рептилию по глазам и голове.

«Я понимала, что должна сделать все возможное, чтобы спасти мужа», — рассказала Мэриан.

Ее решительные действия возымели эффект — хищник разжал челюсти, позволив пострадавшему добраться до дома. Прибывшие медики зафиксировали у Резера рваные раны на ноге и ссадины на голове, полученные при падении. Его состояние не вызвало опасений, но мужчину все же госпитализировали для перевязок и профилактики инфекций.

Специалисты Департамента природных ресурсов, изучив обстоятельства нападения, приняли решение усыпить агрессивного аллигатора. Как отмечают власти, семья Резер давно знала о присутствии рептилии в пруду и соблюдала осторожность.

Ранее женщина подралась с аллигатором, чтобы спасти свою собаку

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