Молдавский архиепископ передал частицу Благодатного огня

Архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл провел службу и передал прихожанам частицу Благодатного огня из Иерусалима. Об этом сообщает РИА Новости.

«Путь к радости лежит через крестные страдания, и когда мы достигаем этой радости, пройденный путь, пусть он был тернист, узок и тяжел, уже ничего не значит, потому что мы достигли радости Христова воскресения», — заявил он во время богослужения.

До этого вторая попытка архиепископа Маркелла покинуть Молдавию и отправиться в Израиль были пресечены правоохранительными органами республики. Он планировал вылететь в Иерусалим за Благодатным огнем. Предыдущая попытка Маркелла вылететь в Израиль также была пресечена днем ранее.

Синодальный отдел по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ указал, что произошедшее — пример политики, направленной на ограничение прав верующих Православной Церкви страны. В комментарии уточнили, что молдавские власти не объяснили свои действия.

Ранее в Молдавии обвинили власти во враждебности к православной церкви.