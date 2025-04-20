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Священник рассказал, как правильно выбрасывать скорлупу от освященных яиц

Священник Портнов: скорлупу от освященных яиц нельзя выбрасывать с мусором
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Yulia Furman/Shutterstock/FOTODOM

Скорлупу от освященных пасхальных яиц нельзя выбрасывать вместе с другим мусором, поскольку утилизировать отходы нужно особым способом. Об этом в интервью aif.ru. рассказал священник Максим Портнов.

По его словам, позиции по этому вопросу могут быть разные, однако пасхальные яйца не являются святыней в отличие от святой воды. Священник отметил, что традиции предусматривают, что нельзя выкидывать то, что освящено в храме.

«Все это можно сжечь, например, на приусадебном участке, и закопать там, где люди и животные не будут попирать его ногами», — объяснил Портнов.

До этого глава Учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов заявил, что христианам следует выучить наизусть некоторые пасхальные песнопения, чтобы подпевать в храме во время богослужений в день Воскресения Христова и всей первой недели после Пасхи — Светлой седмицы.

В этом году Пасха отмечается 20 апреля, при этом православное и католическое празднество в этом году совпадают. Накануне, 19 апреля, в Великую субботу тысячи верующих собрались у входа в храм Гроба Господня в Иерусалиме, где стали свидетелями ежегодного схождения Благодатного огня.

Ранее патриарх Кирилл рассказал, о чем нужно молиться в Пасху.

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