Дочь убитого экс-мэра Самары признана потерпевшей по уголовному делу

Дочь бывшего мэра Самары Виктора Тархова Людмила, которая отбывает наказание в колонии, признана потерпевшей по уголовному делу об убийстве ее родителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Андрея Карномазова.

По его словам, статус участника дела предоставит возможность Тарховой выражать суду свою позицию, подавать заявления и ходатайства, приобщать доказательства, поддерживать обвинение или возражать против него. В дальнейшем женщина сможет обжаловать приговор.

Людмила Тархова в 2022 году была осуждена на семь лет колонии по делу о вымогательстве крупной суммы денег у депутата губернской думы. Сейчас она пребывает в исправительной колонии № 15 в Самаре.

7 февраля внучке бывшего мэра Самары Екатерине Тарховой предъявили обвинения в двойном убийстве — дедушки и бабушки. В ходе расследования выяснилось, что обвиняемая заранее готовилась к совершению преступления. Девушка приобрела строительную пилу, канистры с химическим средством и пластиковые емкости для того, чтобы скрыть следы убийства. Обвиняемая отказалась от дачи показаний. Подробнее о деле — в материале «Газеты.Ru».

Ранее правнука убитого экс-мэра Самары отправили в детдом.