Врач рассказала, как уборка помогает в профилактике инсульта

Физическая активность, включая домашние дела, поможет в профилактике инсульта, который возникает из-за нарушения кровоснабжения мозга. Об этом kp.ru рассказала заведующая Отделением медицинской реабилитации пациентов с нарушением функций ЦНС №4 Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России, невролог Аминат Долова.

Так, например, можно убираться, ухаживать за растениями, работать в саду. По словам врача, двигаться нужно хотя бы по 30 минут в день пять раз в неделю.

«Сниженная подвижность в течение дня — путь к ожирению, повышенному артериальному давлению и развитию предиабета и диабета, а эти состояния увеличивают риск инсульта. Сколько нужно активничать? Тут нам в помощь простые повседневные дела», — объяснила Долова.

Она также советует сократить количество жирной, соленой и сладкой еды в рационе, а также отказаться от курения. Для профилактики недуга стоит есть больше овощей, фруктов, бобовых, нежирного мяса и рыбы, заключила эксперт.

Ученые из Лондонской школы гигиены и тропической медицины до этого установили, что оценка уровня белка тропонина в крови может с высокой точностью прогнозировать риск сердечных приступов и инсультов.

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