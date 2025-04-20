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Россиянам напомнили о бонусах на работе за сдачу донорской крови

Эксперт Ветерков: дни отдыха за сдачу донорской крови обменять на деньги нельзя
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Global Look Press

В России с каждым годом донорство становится все популярнее. По данным Работа.ру, почти треть россиян хотя бы раз сдавали кровь. Заместитель генерального директора Работа.ру Александр Ветерков рассказал «Газете.Ru», какие бонусы полагаются работнику, который сдает кровь и ее компоненты.

«Согласно ТК РФ, после каждого дня сдачи крови и ее компонентов работнику предоставляется дополнительный день отдыха с сохранением заработной платы (даже если сдача крови происходила в выходной). Это непосредственно день сдачи крови и еще один дополнительный день отдыха. День отдыха не обязательно использовать сразу, можно отложить, как дополнительный день к отпуску, или взять в другое время», — объяснил он.

Однако, по словам эксперта, для получения второго дня отдыха необходимо согласование с руководством и предоставление справок 401/у и 402/у из медицинского учреждения. Кроме того, обменять дни отдыха на денежную компенсацию в данном случае нельзя.

«Система донорства предусматривает несколько видов выплат. Во-первых, каждый донор получает компенсацию на питание — 5% от установленного прожиточного минимума или продукты питания. Это не плата за кровь, а поддержка донора после процедуры», — сказал эксперт.

Во-вторых, существует практика платного донорства, актуальная преимущественно для обладателей редких групп крови. Информацию о такой возможности можно получить непосредственно в донорских пунктах. В Москве, например, такие доноры могут заработать за одну сдачу крови 2 621 рублей. Также в ряде случаев оплачивается сдача компонентов крови, например за плазму 4 914 рублей, за тромбоциты 11 467 рублей и 8 191 рублей за эритроциты.

Особая категория — почетные доноры, сдавшие кровь безвозмездно более 40 раз или ее компоненты более 60 раз. Им положена ежегодная выплата, в текущем году составляющая 18 207,64 рублей.

«Сдавшие кровь два и более раза могут претендовать на внеочередные льготные путевки в санаторий от работодателя. Почетные доноры обладают еще более широким спектром привилегий: обслуживание в медицинских учреждениях по ОМС без очереди, приоритет в получении санаторно-курортного лечения и право выбора удобного времени для отпуска, которое работодатель не вправе оспорить», — резюмировал он.

Ранее врач рассказал, как эволюционировало переливание крови за последние 200 лет.

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