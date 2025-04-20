Президент поздравил народ Абхазии с Пасхой

Президент Абхазии Бадра Гунба в своем Telegram-канале поздравил соотечественников и всех православных христиан с Пасхой.

Политик отметил, что этот праздник символизирует победу добра над злом и дарит надежду и радость миллионам людей в мире.

«Этот праздник объединяет нас в стремлении к миру и согласию, вдохновляет на добрые дела и благородные поступки», — написал Гунба.

Он пожелал всем семьям здоровья, мира, добра и благополучия.

Накануне в Кремле на встрече с главой Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым президент Владимир Путин в преддверии Пасхи поздравил военнослужащих, исповедующих христианство и сражающихся за Россию, и всех , кто отмечает этот светлый праздник. После этого он объявил о пасхальном перемирии с Украиной. Решение было принято из «гуманитарных соображений». Все боевые действия прекращены с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля. По словам главы государства, РФ исходит из того, что Украина тоже объявит перемирие. Российский лидер добавил, что при этом ВС РФ должны быть готовы к нарушению режима прекращения огня, отражению возможных атак противника и провокациям.

Ранее стало известно, во сколько россиянам обходится празднование Пасхи.