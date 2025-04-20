Мишустин объяснил, почему Пасха — особенный день

Российский премьер Михаил Мишустин поздравил верующих с Пасхой. Его обращение опубликовано в Telegram-канале правительства РФ.

Глава кабмина назвал этот праздник особенным, поскольку он олицетворяет возрождение и надежду и напоминает о важности взаимопомощи, доброты и милосердия.

«На протяжении многих веков Русская православная церковь сохраняет духовно-нравственные ценности и культурное наследие нашей страны, собирает воедино Русский мир», — отметил Мишустин.

Накануне в Кремле на встрече с главой Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым президент Владимир Путин в преддверии Пасхи поздравил военнослужащих, исповедующих христианство и сражающихся за Россию, с этим светлым праздником. После этого он объявил о пасхальном перемирии с Украиной. Это решение было принято из «гуманитарных соображений». Все боевые действия прекращены с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля. По словам главы государства, РФ исходит из того, что Украина тоже объявит перемирие. Российский лидер добавил, что при этом ВС РФ должны быть готовы к нарушению режима прекращения огня, отражению возможных атак противника и провокациям.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как журналист избавил христианский мир от «чуда» благодатного огня.