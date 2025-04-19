Как греческий журналист избавил христианский мир от «чуда» благодатного огня

В прошлом году суд Афин оправдал греческого журналиста Димитриса Аликакоса, разоблачившего «чудо» схождения благодатного огня. Причиной иска от Иерусалимского патриархата стала его книга «Искупление. Дело о Благодатном огне», где он подробно описал свои диалоги со священнослужителями, а также видео на YouTube, в котором Архиепископ Исидор — хранитель и настоятель Храма Гроба Господня в Иерусалиме — признался, что зажигает благодатный огонь зажигалкой. «Газета.Ru» публикует первые три главы из его книги, переведенной с греческого языка с помощью ChatGPT.

Первая глава. «Личная потребность»

«Зажигается таким же образом, как и во всех церквях»

Это была личная потребность, которая накапливалась на протяжении многих лет и достигла своего пика вскоре после Пасхи 2018 года. Мой отец был священником (он скончался в 2021 году). К нему я обратился, когда был маленьким, чтобы разрешить свое недоумение: как зажигается Благодатный огонь в Иерусалиме.

«Из того же источника, откуда зажигаю и я — и каждый священник — в ночь Великой субботы», — ответил он мне. Ему не нужно было объяснять. Я много раз видел, как он зажигает его от лампады, стоящей за Святым Престолом, ведь, будучи ребенком, я каждый год находился рядом с ним в алтаре храма. Более того, меня удивляло, что перед тем, как зажечь свою свечу от лампады, он всегда задвигал занавес алтаря, чтобы прихожане не видели. В 1994 году я заснял эту сцену на видео.

close Димитрис Аликакос Dimitris Alikakos/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Несмотря на некоторую скрытность, никто из верующих не считал, что Благодатный огонь, зажигаемый моим отцом-священником, как и каждым другим священником, является результатом чуда. Его считали святым, освященным, с ним крестились на входе в дом, зажигали свои лампады… но не чудом. Конечно, духовный вес любого другого храма нельзя сравнивать с Гробом Господним в Храме Воскресения. Это я мог понять. Но то, что я не мог оспорить — это слова моего отца: «Из того же источника, откуда зажигаю и я…»

С этой верой я жил многие годы. Что да, Благодатный огонь, прибывающий из Иерусалима, окутан мистическим ореолом, уникальный и особенный, но способ его зажигания такой же, как в любом храме. Однако во всех обсуждениях на эту тему я чувствовал себя почти одиноким. Лишь немногие верующие могли принять, что Благодатный огонь в Иерусалиме зажигается уже много веков естественным способом.

Подавляющее большинство считает, что это результат сверхъестественной воли. Миллионы людей по всему миру не сомневаются ни на секунду, что это чудо.

С одной стороны — моя уверенность, пусть и без доказательств, с другой — уверенность стольких людей в том, что это чудо, подтолкнули меня к поиску истины способом, который, как мне кажется, еще никто не предпринимал.

Вторая глава. «Начало — 12 апреля 2018 года»

Цель: найти истину и доказать ее

На протяжении столетий «чудо Благодатного огня» считается «чудом из чудес». Ни одно другое утверждение о «чуде» в христианском мире — особенно в православии — не оказывает большего влияния на верующих и не вызывает такого трепета и волнения, как Благодатный огонь.

Примечательно, что даже у многих верующих, скептически настроенных по отношению к другим чудесам или вовсе отвергающих их, «чудо Благодатного огня» не только сохраняется в их сознании, но и защищается ими от нападок, которые время от времени исходят от атеистов, скептиков или немногих христиан, отрицающих его. В лучшем случае они воспринимают его как «добрую сказку», которую не следует «портить», поскольку она, по их мнению, укрепляет веру людей и, главное, ассоциируется с высшей точкой православия — Воскресением Христовым.

Характерно, что как со стороны верующих и государства, так и со стороны других властных структур, таких как СМИ, «чудо Благодатного огня» рассматривается как явление, которое не следует исследовать в его истоке. Во-первых, потому что «не стоит портить сказку», как уже говорилось, а во-вторых, потому что эта «сказка» хорошо продается и многим выгодна.

close dpa/Global Look Press

Короче говоря, речь идет о заговоре молчания относительно сути этого вопроса: каждый год в преддверии Пасхи разгораются бесплодные телевизионные и интернет-дебаты, в которых каждая сторона яростно защищает свою позицию, зачастую с комичными аргументами по обе стороны. Возникают так называемые «параллельные монологи»: каждый слышит только самого себя, оставаясь приверженным своей личной истории. Вере или неверию — безразлично.

Поэтому следующее расследование не ставит целью внести еще один аргумент в ту или иную сторону, основываясь на предположениях и «логических выводах». В этом не было бы никакого смысла. Смысл есть только в попытке предоставить первые неопровержимые доказательства того, как именно зажигается Благодатный огонь.

Найти истину и доказать ее. Там, где она раскрывается.

Тайна неугасимой лампады

Все началось 12 апреля 2018 года, в четверг, через несколько дней после Пасхи. Тем утром я связался с главной канцелярией Иерусалимского Патриархата, чтобы получить номер телефона архиепископа Петрского Корнилия. Это был тот самый агиотафит (монах Храма Гроба Господня), который в 2001 году дал интервью журналистке Марии Кархилаки для телепрограммы «Серые зоны» телеканала Mega. Тогда он сказал, что Благодатный огонь — «это естественный огонь, который зажигается от неугасимой лампады, хранящейся в ризнице Храма Воскресения» . Эта фраза являлась единственным видеозаписанным свидетельством агиотафита о том, как зажигаются свечи Патриарха в Великую субботу. Я считал, что с чего-то нужно начать, и его заявление было подходящим.

Корнилий — не случайная фигура. Он дважды претендовал на патриарший трон: в 2001 году после смерти Диодора и в 2005 году после смещения Иринея. Кроме того, он дважды исполнял обязанности местоблюстителя патриаршего трона. Но главное — в 2001 году Благодатный огонь вышел именно из его рук! Он вошел в Кувуклию (небольшая купольная часовня желто-розового мрамора в центре ротонды Храма Воскресения Христова в Иерусалиме — «Газета.Ru») и вышел со свечами, уже зажженными. Следовательно, его заявление о том, что «огонь зажигается от неугасимой лампады», имеет огромный вес и историческое значение.

Однако оно имеет два слабых места. Во-первых, оно прозвучало до того, как он «вынес» Благодатный огонь, а во-вторых, хотя оно воодушевило противников сверхъестественного происхождения Благодатного огня и до сих пор служит сильным аргументом в пользу его естественной природы, оно не дает однозначного ответа на ключевой вопрос другой стороны: «А как зажигается огонь в неугасимой лампаде, если Гроб предварительно опечатывается, и в него входят без огня?»

Этот вопрос действительно оставляет возможность чуда и ставит рационалистов в затруднительное положение. Корнилий утверждает, что свечи Патриарха зажигаются естественным способом. Но как зажигается сама лампада перед ним? Это я и хотел прояснить в разговоре, так как в 2001 году он этого не уточнил.

«Ну, само собой она зажигается заранее», — отвечают противники. «А откуда вы это знаете?» — спрашивают другие.

В «диалоге» между верующими и неверующими о Благодатном огне последние веками находятся в невыгодной позиции. Это потому, что верующему не нужно приводить логические аргументы в пользу чуда, — ему достаточно бесчисленных свидетельств тех, кто «видел чудо», и того, что само чудо лежит вне сферы доказательства. Это Вера. В то время как отрицающий обязан доказать свое утверждение логическими средствами, но до сих пор ему это не удалось. Он лишь может бормотать что-то про «лампаду, которую заранее зажигают внутри», и на этом все. Доказательств своего утверждения он так и не предоставил.

Правда в том, что вопрос, как именно лампада оказывается внутри Святого Гроба — зажженной или нет — до сих пор не был обоснованно прояснен.

close Oren Ben Hakoon/Reuters

Ответ будет дан в следующих строках. Но главным образом — будет дан ответ от самого компетентного лица на вопрос: как зажигается Благодатный огонь? Это ответ, который до сегодняшнего дня никто не озвучил — ни как доказанное утверждение, ни даже как предположение со стороны скептиков. Возможно, потому что это никому не приходило в голову — даже самым неверующим. И даже многим из верующих: множество членов Братства Гроба Господня, конечно, знают правду, но лишь до определенной степени. Веками они игнорируют одну деталь, которая передается из уст в уста между немногими.

Патриархат: «Чудо? Да мы и не говорим о чуде»

В тот четверг, 12 апреля, похоже, я попал на нужного человека. Когда я попросил номер Корнилия, меня соединили с архиепископом Аристархом Константинским — старшим секретарем Патриархата. Выдающаяся и уважаемая фигура в братстве. С 1962 года — в Иерусалиме. Также был кандидатом на патриарший трон — и в 2001, и в 2005 году. На том конце провода — почти Патриарх. Но главное — человек с наибольшей властью в Патриархате после Патриарха Феофила III.

Он отнесся ко мне с явной доброжелательностью и дал мне личный номер Корнилия. Я знал, с кем говорю. Он тоже участвовал в том документальном фильме Mega. В частности, он опровергал один из мифов о церемонии Великой субботы, а именно, что «обыскивают Патриарха перед входом в Святой Гроб».

«Патриарха не обыскивают, он сам снимает свое обычное облачение и остается в белой одежде — в белом хитоне, символизирующем Ангела», — говорил он тогда с легкой улыбкой. Я ему это напомнил. Одновременно я подбирал способ продолжить разговор, подведя его — куда же еще — к Благодатному огню. Похоже, я задал правильный вопрос, поскольку получил неожиданный ответ. (В Патриархате Иерусалима есть только один «запретный» вопрос — тот, который прямо требует истины и разгадки «чуда из чудес»: «Как зажигается Благодатный огонь?» Такой вопрос не раскрывает уст — он их запечатывает. А если и не запечатывает, ответ колеблется между словами «тайна» и «чудо».)

Я спросил: «Лампада вносится в Святой Гроб зажженной или потушенной?» Молчание с его стороны было настолько долгим, что я подумал, будто связь прервалась. «Вы меня слышите?» — спросил я. «Первое», — ответил он тихо. Теперь замолчал я. Шок был огромен!

Одно дело — подозревать или почти быть уверенным, что в Кувуклию вносят источник огня, и совсем другое — услышать это от второго лица в Патриархате. И все же этот ответ, вместо того чтобы прояснить мое расследование, лишь запутал его, направил в ложное русло, поскольку привел к логическому тупику, как поймет читатель далее.

Этот первый разговор длился 16 минут и 52 секунды. За ним последовали и многие другие… вплоть до последнего, состоявшегося 20 июня, в ходе первого этапа моего расследования. А немного позже, 23 июня, произошло нечто неожиданное!

Во время первой беседы прозвучали и другие важные слова. В какой-то момент он сказал мне: «Патриархат придерживается осторожной позиции по вопросу Святого Огня. Как вы увидите, если зайдете на наш сайт, мы не называем это «чудом Святого Огня»…»

Я резко его прервал, так как в тот момент у меня перед глазами был сайт Патриархата, в разделе, посвященном Святому Огню. «Ваше Преосвященство, боюсь, вы ошибаетесь. В конце первого абзаца там дословно написано: «Это истинное чудо, которое не подлежит никакому сомнению».

Он отреагировал резко:

«Но как такое возможно! Где это написано? Пришлите мне это!»

Я не мог понять. Человек, с которым я разговаривал, был, среди прочего, и ответственным за содержание сайта. Как он мог не знать о существовании этого текста? Позже, правда, это недоумение во многом развеялось, когда я увидел его офис: в нем отсутствовал самый необходимый инструмент для человека, отвечающего за содержание сайта.

У меня не оставалось иного выбора. В тот же день я отправил электронное письмо в Иерусалимский Патриархат, приложив текст о Святом Огне, размещенный на… сайте самого Иерусалимского Патриархата.

Третья глава. «23 июня — Исторический день»

close Oren Ben Hakoon/Reuters

Указание Патриарха удалить слово «чудо»

Через неделю, 19 апреля, я позвонил Аристарху, чтобы узнать, видел ли он письмо и как собирается поступить с этим вопросом. Наш разговор длился ровно 41 минуту. Это было целое наставление по поводу церемонии Святого Света, но главное — это была личная исповедь по поводу всей ситуации. Он попросил меня не раскрывать содержание нашей беседы, а также всего, что последует. Его просьба прозвучала драматично: «Я не могу нести этот груз... Все должно было быть сделано иначе с самого начала. Сейчас уже поздно...» Я дал ему слово.

Тем не менее в тот день была и радостная новость: «Я сообщил Патриарху, и он согласился изменить текст, который сейчас размещен, заменив его другим — без спорного слова («чудо») и всего остального».

Я почувствовал огромное удовлетворение. Следует отметить, что под «всем остальным», о чем мы также говорили, подразумеваются утверждения, идущие из глубины веков, которые практически ни один верующий не ставит под сомнение. К тому же, мы слышим их каждый год от «специалистов» по телевидению.

В течение примерно двух месяцев состоялось как минимум 15 телефонных разговоров. Все были посвящены исключительно изменению текста, и почти все — по моей инициативе.

25 мая он сам мне позвонил. «Наконец-то найден текст, который заменит старый. Он из одного старого издания Патриархии. Этот текст не будет вызывать соблазна». — «Патриарх его видел?» — спросил я. — «Конечно, он его одобрил. Я и о вас ему говорил».

Я не мог поверить — летал от счастья!

«Вы можете мне его прислать?» — «Могу, но как это сделать? Он еще не напечатан. У меня есть только страницы книги. Как мне их отправить?» — «Отсканируйте их, Ваше Преосвященство». — «Хорошо. Я не знаю, как это делается, но скажу какому-нибудь сотруднику».

30 мая Аристарх сообщил, что началась печать текста. 7 июня он сообщил, что работа завершена и текст скоро будет опубликован на сайте: «Это займет несколько дней».

С того момента не было дня, чтобы я не заходил на сайт — проверял, появился ли новый текст. В голове я уже строил планы поездки. Как только текст сменится, нужно было ехать в Иерусалим. Я сообщил ему об этом. Почувствовал, что он не в восторге. Он даже предупредил о некоторых «опасностях»: «Много вопросов о Святом Свете — это здесь не к добру. А если начнете спрашивать еще и про лампаду, которую туда ставят, то все станет еще хуже».

Тем не менее, должен сказать, что он не только не отговаривал меня, но сделал все, чтобы я почувствовал себя желанным гостем в Святом Городе.

В тот же день, если память не изменяет, мы говорили о странной ситуации с сайтом Патриархии — их было два с разными доменами. И все же он об этом не знал… Я посоветовал объединить контент и сделать так, чтобы оба домена вели на один сайт. — «Не поймите меня неправильно, но я в этом не силен. Передам техническому специалисту то, что вы сказали».

19 июня он связался со мной, чтобы сообщить о расписании Патриарха и своем. Он тоже понимал, что нет смысла ехать в Иерусалим, если не встретишься с Феофилом. Затем он сообщил, что сайт получил новый облик — хотя я это уже знал. Они сделали именно то, что я предложил.

20 июня у нас был еще один продолжительный разговор — 39 минут. Это была еще одна «исповедь» с множеством откровений, и в конце снова драматическая просьба: «Пусть все останется между нами». Я снова дал ему слово. Это лишь усилило необходимость поехать в Иерусалим. Во-первых, если я сохраню все в себе, какой тогда смысл в моральной обязанности журналиста доносить правду? А во-вторых, нужно было найти, увидеть и доказать все, что я знал на тот момент. И это можно было сделать только в Иерусалиме.

23 июня 2018 года. Исторический день

22 июня 2018 года был последним днем, когда на официальном сайте Патриархии присутствовало слово «чудо» в отношении Святого Света, а также все «остальное». 23 июня 2018 года стал историческим днем. Старый текст был заменен на совершенно иной по взгляду, с богословским языком, более глубокий и, безусловно, более христианский.

Пусть он и не упоминал способ зажигания, но в нем не было и «ваты, которая загорается чудесным образом». «Чудо» было заменено на: «Патриарх с благоговением целует Гроб Господень, где был положен мертвый наш Господь Иисус Христос и откуда воскрес, и принимает Святой Свет».

Аристарх в одном из наших последних разговоров сказал, что все это произошло благодаря мне. Положив трубку, я подумал: возможно, так и есть, но, если я об этом расскажу, никто не поверит. Подумают, что я сошел с ума.

close Afif H. Amireh/Reuters

Давайте также взглянем на описание церемонии схождения Благодатного Огня, каким оно было на сайте Патриархии до 22 июня 2018 года.

Благодатный огонь

Краткое описание (старый текст)

«С утра Великой Субботы тысячи верующих из Иерусалима и паломники со всех уголков мира заполняют Храм Воскресения, чтобы присутствовать на Церемонии Святого Света.

В 12 часов дня Православный Патриарх Иерусалима в сопровождении архиереев и других клириков прибывает в Патриархию. Он входит в Святой Алтарь Кафоликона, и представителям других конфессий разрешается принять участие в Церемонии. Затем архиереи и клирики облачаются в литургические одежды, а Патриарх надевает полное архиерейское облачение. Патриарх возглавляет процессию, которая начинается от Святого Алтаря Кафоликона, и трижды обходит Святую Кувуклию под пение псалмов — поется: «Воскресение Твое, Христе Спасе…»

Необходимо подчеркнуть, что представители других конфессий заранее исследуют все внутреннее пространство Святой Кувуклии, чтобы убедиться в отсутствии зажженной лампады или какого-либо иного источника света.

После литии (молитвы) Патриарх становится перед дверью Святой Кувуклии, снимает облачение и остается в стихаре, епитрахиле и поясе.

Представители других конфессий проводят тщательную проверку, чтобы убедиться, что на нем нет ничего, что могло бы вызвать подозрения или сомнения в подлинности происходящего. Когда проверка завершена, охранники снимают печати с двери, и Патриарх входит в Святую Кувуклию с двумя пучками незажженных свечей. Вместе с ним в преддверие Кувуклии входят Армянский Патриарх и Драгоман (официальный переводчик), которые остаются в преддверии. Во всем храме царит волнение и трепетное ожидание.

Патриарх, стоя на коленях перед Гробом Господним, молится Распятому Христу, держа в руках две погасшие свечи, с глубоким смирением и благоговением вознося следующую молитву:

«Владыко Господи Иисусе Христе, Первоисточник света, Премудрость Безначального Отца! Ты — Свет, живущий в неприступном свете, Ты — сказавший: «Да будет свет из тьмы», — и стал свет…»

После окончания молитвы он помещает хлопок (вату) на Святой Гроб, и он загорается чудесным образом. С помощью него он зажигает свечи и выходит из Святой Кувуклии. Важно отметить, что Святой огонь в течение нескольких минут не имеет жара. То есть, если кто-либо прикоснется к огню руками, он не обожжется. Это действительно одно из величайших чудес христианства, которое повторяется каждый год в Великую Субботу».

Если сравнить два текста, мы обнаружим, что в новом тексте отсутствует:

— Любое упоминание слова «чудо» или хоть чего-то сверхъестественного. В частности, фраза: «Это истинное чудо, которое не подлежит никакому сомнению» — была удалена.

— Кроме того, больше нет фразы о том, что Патриарх помещает «хлопок (вату) на Святой Гроб, и он чудесным образом загорается».

— Также отсутствует и последняя фраза текста: «Это действительно одно из величайших чудес христианства».

— Упоминание о том, что «иноверцы заранее исследовали все внутреннее пространство святой Кувуклии, чтобы удостовериться, что там нет зажженной лампады или другого источника света».

— Упоминание о том, что «иноверцы производят осмотр (Патриарха), чтобы удостовериться, что на нем нет ничего, что могло бы вызвать подозрения».

— Упоминание о том, что Святой огонь не обжигает.

Вместо этого в новом тексте четыре раза повторяется слово «церемония» вместо слова «чудо», и самым… «экстремальным» определением становится слово «таинственная».

Последнее изменение, сделанное 23 июня 2018 года, стало единственным, прямо указывающим на отсутствие чуда и дающим понять, что речь идет о естественном процессе зажигания огня. Тем не менее, хотя это и подразумевается, но прямо не говорится.

Однако такой прогресс едва ли можно назвать «формальным». Это существенное изменение, возникшее благодаря сочетанию удачи и настойчивости. Возможно, пройдут годы, прежде чем мы осознаем его значение.

(Однако, как мы увидим далее, примерно через год — в 2019 году — после обнародования моего исследования, Патриархия предприняла беспрецедентный шаг: удалила и это описание. Сегодня в соответствующем разделе «Святой Гроб» статья «Святой Огонь» неактивна. В английской, русской, арабской и румынской версиях она вообще отсутствует. Она была удалена.)