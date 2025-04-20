Медведев поздравил верующих с Пасхой

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поздравил в своем Telegram-канале всех верующих с праздником Пасхи.

«Христос Воскресе!» — написал политик.

Медведев сопроводил поздравление изображением купола церкви.

Несколькими часами ранее президент России Владимир Путин в преддверии Пасхи поздравил военнослужащих, исповедующих христианство и сражающихся за Россию, с этим светлым праздником.

В этом году Пасха отмечается 20 апреля, при этом православное и католическое празднество в этом году совпадает. 19 апреля в Великую субботу тысячи верующих собрались у входа в храм Гроба Господня в Иерусалиме, чтобы стать свидетелями ежегодного схождения Благодатного огня.

Делегация Фонда Андрея Первозванного, которая получила частицу святого пламени, доставила Благодатный огонь в храм Христа Спасителя. В столице, помимо храма Христа Спасителя, Благодатный огонь передадут в 15 храмов. Полный список храмов есть на сайте ФАП.

Ранее в храме Христа Спасителя началось ночное пасхальное богослужение.