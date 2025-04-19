В храме Христа Спасителя началось ночное пасхальное богослужение

Торжественное пасхальное богослужение в честь Воскресения Христова началось незадолго до полуночи в кафедральном соборном храме Христа Спасителя. Трансляцию службы ведет «Первый канал».

Храм, как обычно в день Пасхи, заполнен верующими, в нем собрались несколько тысяч человек. Комментатор напомнил слова Христа: «Где во имя Мое соберутся двое или трое, там Я Есмь среди них».

Праздничную службу — пасхальную заутреню и Божественную литургию — возглавит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В течение службы состоится Крестный ход, который символизирует процессию жен-мироносиц, которые шли перед рассветом к гробу Иисуса Христа. Их известил архангел Гавриил — он явился мироносицам, сидящим на камне у гроба, возвещая им о воскресении Господнем.

Согласно Евангелию, Христос был распят на горе Голгофе вблизи Иерусалима, погребен своими учениками и на третий день воскрес, после чего являлся апостолам и тем, кто в него уверовал.

В этом году Пасха отмечается 20 апреля. 19 апреля в Великую субботу тысячи верующих собрались у входа в храм Гроба Господня в Иерусалиме, чтобы стать свидетелями ежегодного схождения Благодатного огня. Делегация Фонда Андрея Первозванного, которая получила частицу святого пламени, отправилась из московского аэропорта Внуково-3 в храм Христа Спасителя.

Ранее патриарх Кирилл обратился к верующим накануне Пасхи.