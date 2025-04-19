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На юге Филиппинского архипелага произошло землетрясение магнитудой 5,9

EMSC: у побережья Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,9
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Uwe Anspach/Global Look Press

У берегов острова Минданао на юге Филиппинского архипелага произошло землетрясение магнитудой 5,9. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По его данным, толчки были зафиксированы в 16:11 (19:11 мск). Их эпицентр располагался в 114 км к юго-западу от города Коронадал, где живут примерно 125 тыс. чел. Очаг залегал на глубине 18 км. Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

28 марта в Мьянме произошло несколько мощных землетрясений, магнитуда которых достигала 7,7. Афтершоки ощущались в Таиланде, Китае и Вьетнаме. В Мьянме был поврежден ряд зданий, госпитализированы множество людей. В результате толчков обрушился мост через реку Иравади, был частично разрушен исторический дворец Мандалай. Власти объявили режим ЧП. Произошедшее стало одной из самых разрушительных природных катастроф в Юго-Восточной Азии за последние десятилетия.

Ранее дочь тайского комика показала видео с качающегося от землетрясения моста.

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