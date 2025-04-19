В храме Гроба Господня в Иерусалиме ожидают схождения Благодатного огня

Тысячи паломников собрались в храме Гроба Господня в Иерусалиме, они ожидают схождения Благодатного огня. Об этом пишет РИА Новости.

«Несколько тысяч паломников заполнили Храм Гроба Господня в Иерусалиме перед началом богослужения в рамках церемонии схождения Благодатного огня», — говорится в материале.

До этого стало известно, что делегация Фонда Андрея Первозванного доставит Благодатный огонь в Россию в заранее подготовленной специальной лампаде отечественного производства, которая сделает перелет с огнем безопасным и сохранит пламя от перепада давления. глава попечительского совета Фонда Владимир Якунин также говорил, что лампада безопасна, в том числе для перевозки в самолете. Благодатный огонь, как сообщалось, доставят в частности в Белгород, Брянск, Курск. В в Москве его доставят к пасхальному богослужению в храме Христа Спасителя, а также передадут в 15 других храмов.

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