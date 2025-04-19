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Делегация из России прибыла в храм Гроба Господня за Благодатным огнем

РИА: делегация из России прибыла за Благодатным огнем
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Tsafrir Abayov/AP

Делегация Фонда Андрея Первозванного прибыла в храм Гроба Господня в Иерусалиме, где ожидается сошествие Благодатного огня. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы счастливы, что все происходит именно так, как мы планировали. Вчера прошла очень теплая встреча с Иерусалимским патриархом. Он сказал очень много теплых слов. Он указал на необходимость восстановления единства православия. Отметил в том числе и нашу скромную роль»‎, — сказал глава попечительского совета фонда Владимир Якунин.

Благодатный огонь, как сообщили в фонде, доставят в частности в Белгород, Брянск, Курск. Отмечается, что в Москве его доставят к пасхальному богослужению в храме Христа Спасителя, а также передадут в 15 других храмов. Широкой встречи Благодатного огня в аэропорту не предполагается. Но вместе с тем ожидается, что его смогут принять представители епархий Русской православной церкви.

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